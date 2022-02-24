Ограбивших экс-главу «Ростсельмаша» и убивших его сестру отправили в колонию

Троих обвиняемых приговорили к срокам по делу о разбойном нападении на 83-летнего экс-директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры. Об этом в четверг, 24 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Уроженца Санкт-Петербурга Андрея Корбута и жителей Ростовской области Сергея и Евгения Кизименко признали виновными по статьям 162 («Разбой»), 111 («Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего») и 105 («Убийство из корыстных побуждений») УК РФ. Евгения Кизименко осудили на 18 лет колонии строгого режима, его брата Сергея — на 16 лет. Андрея Корбута отправили в колонию на 14 лет.

По данным следствия, в сентябре 2019 года проживающий в Петербурге Корбут создал организованную группу, в которую вошли близкие родственники его жены. В мае 2020 года братья Кизименко под руководством Корбута напали на семью бизнесмена в Великих Луках и похитили у пострадавших отца и сына более миллиона рублей. В ночь на 19 июля 2020 года подсудимые пошли на второе преступление — напали на экс-главу «Ростсельмаша» и его сестру, проживавших в селе Новомаргаритово Азовского района Ростовской области, и ограбили их. Они связали потерпевших скотчем и забрали у них 350 тысяч рублей. Женщина погибла на месте из-за того, что не могла дышать из-за кляпа, а ее брат скончался в декабре того же года от полученных повреждений и развившихся осложнений.

Песков возглавил «Ростсельмаш» в 1978 году и оставался директором завода почти 20 лет. В 1983-1984 годах он работал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Он имел звание Героя Социалистического Труда.