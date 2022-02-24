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Обвиненному в госизмене основателю Group-IB продлили арест

Обвиненному в госизмене Илье Сачкову по просьбе ФСБ продлили арест еще на два месяца
Илья Сачков

Илья Сачков. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Обвиненному в госизмене основателю Group-IB Илье Сачкову продлили арест до 28 мая. Такое решение приняли в Лефортовском суде по ходатайству ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Афанасьева.

Сачкова поместили в СИЗО еще в сентябре 2021 года. Ему может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. Ранее Сачков заявил, что обвинение в госизмене никак не связано с его работой Group-IB. В обращении, которое распространила защита Сачкова, россиянин указал на отсутствие связи инкриминируемого ему преступления с непосредственной деятельностью Group-IB. Поэтому он надеется, что в ходе расследования будет установлена его невиновность.

Также сообщалось, что примерно год назад бизнесмен разослал своему ближайшему окружению видеозапись с его обращением в случае смерти или ареста. Видеофайл начинается словами «Если вы видите это видео, значит, меня убили или я сижу в тюрьме». Сачков предполагал, что его могут отравить или обвинить в госизмене. В подтверждение этих прогнозов он рассказал о слежке за собой.

Сачкова арестовали 29 сентября. Его обвинили в передаче секретных сведений иностранной разведке, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. Уголовному делу присвоен гриф «секретно».

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Леонид Микуляк
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