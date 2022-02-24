Следователи выдвинули новую теорию о смерти актера Боба Сагета

Следователи выдвинули новую теорию о смерти американского актера и комика Боба Сагета, который скончался в отеле во Флориде. Об этом сообщает издание People.

Вскрытие показало, что у артиста были переломы в районе затылка и глаз. В последний раз камеры видеонаблюдения засняли его, когда выходил из лифта и шел в сторону своего номера. Его поведение в этот момент не указывало на какие-либо проблемы со здоровьем или недомогание.

В полиции предположили, что Сагет потерял сознание в ванной комнате. После удара головой об пол актер пришел в себя, дошел до постели и снова потерял сознание. Он умер в кровати.

Ранее следователи заявляли, что артист скончался, ударившись об изголовье кровати. Тогда они сообщали лишь о большом синяке на затылке комика.

О смерти 65-летнего Сагета стало известно 10 января. Детективы не заметили на месте ЧП каких-либо улик, указывающих на насильственную смерть.

Сагет родился в 1956 году в Филадельфии. Более всего он запомнился ролью Дэнни Таннера в американском ситкоме «Полный дом» и в качестве ведущего телепередачи America’s Funniest Home Videos. С 2005 года он озвучивал Теда Мосби из будущего в сериале «Как я встретил вашу маму». Сагет также снимался в шоу «Бесстыжие», «Квантовый скачок» и «Красавцы».