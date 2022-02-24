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На Украине сообщили о сжигающих документы сотрудниках СБУ

Украинские СМИ сообщают, что сотрудники СБУ в Киеве сжигают документы

Кадр: телеграм-канал «Политика Страны»

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве сжигают документы у здания ведомства. Об этом со ссылкой на «Страну» сообщает ТАСС.

Telegram-канал украинского издания опубликовал видео, снятое вблизи здания СБУ на улице Прорезной. На записи группа людей бросает бумаги в подожженные мусорные баки.

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Алиса Реброва
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