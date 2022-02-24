На Украине сообщили о сжигающих документы сотрудниках СБУ
Украинские СМИ сообщают, что сотрудники СБУ в Киеве сжигают документы
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве сжигают документы у здания ведомства. Об этом со ссылкой на «Страну» сообщает ТАСС.
Telegram-канал украинского издания опубликовал видео, снятое вблизи здания СБУ на улице Прорезной. На записи группа людей бросает бумаги в подожженные мусорные баки.
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