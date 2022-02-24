На Украине сообщили о сжигающих документы сотрудниках СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве сжигают документы у здания ведомства. Об этом со ссылкой на «Страну» сообщает ТАСС.

Telegram-канал украинского издания опубликовал видео, снятое вблизи здания СБУ на улице Прорезной. На записи группа людей бросает бумаги в подожженные мусорные баки.

Ранее Верховная Рада Украины ввела в стране военное положение. Также подготовлен законопроект о всеобщей мобилизации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса и призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой». Позже Минобороны РФ сообщило о выведении из строя военной инфраструктуры авиационных баз страны.