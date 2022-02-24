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Стало известно о подготовке Зеленским всеобщей мобилизации

«РБК-Украина» сообщило, что Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации

Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации. Соответствующий документ, подготовленный главой республики, ранее появился на сайте украинского парламента, сообщает «РБК-Украина».

Стало известно, что 24 февраля на сайте Верховной Рады появился законопроект № 7113 об утверждении указа президента Украины «Об общей мобилизации».

В настоящий момент документ с соответствующим номером отсутствует в базе украинского парламента.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса и призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

Позднее Верховная Рада проголосовала за утверждение указа Владимира Зеленского о введении военного положения на всей территории республики.

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Алевтина Запольская
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