В Харькове открыли бомбоубежища

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к горожанам и призвал их сохранять спокойствие. С таким заявление он выступил на своей странице Facebook.

Терехов сообщил местным жителям об открытии в жилых домах и на объектах инфраструктуры укрытий и бомбоубежищ и отметил, что ими можно будет воспользоваться в случае обострения ситуации.

«Я еще раз обращаюсь к харьковчанам с просьбой быть сегодня дома и по возможности сохранять спокойствие», — добавил градоначальник.

24 февраля в обращении к согражданам президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Позднее Верховная Рада проголосовала за введение на территории Украины военного положения.