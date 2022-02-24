В Харькове открыли бомбоубежища
Мэр Харькова Терехов сообщил об открытии в городе укрытий и бомбоубежищ
Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к горожанам и призвал их сохранять спокойствие. С таким заявление он выступил на своей странице Facebook.
Терехов сообщил местным жителям об открытии в жилых домах и на объектах инфраструктуры укрытий и бомбоубежищ и отметил, что ими можно будет воспользоваться в случае обострения ситуации.
«Я еще раз обращаюсь к харьковчанам с просьбой быть сегодня дома и по возможности сохранять спокойствие», — добавил градоначальник.
24 февраля в обращении к согражданам президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Позднее Верховная Рада проголосовала за введение на территории Украины военного положения.