Ветеринар нашел способ поддержать семью умершей 18-летней собаки

Ветеринар нашел трогательный способ поддержать семью, которая вынуждена была отдать на усыпление больную 18-летнюю собаку. Об этом сообщает Daily Mirror.

Родственники рассказали, что очень любили пса по кличке Санни. За 18 лет жизни собака успела стать полноценным членом семьи, и поэтому расставание с ней далось особенно тяжело.

Санни заболел, и поэтому его пришлось усыпить. Семья пса тяжело переживала его смерть, и ветеринар клиники решил трогательно поддержать хозяев животного. Он представился ангелом и написал письмо, которое гласило: «Здравствуйте. Меня зовут Хелпер. Я ангел. На небесах много ангелов, и у всех нас разная работа. Моя работа заключается в том, чтобы писать людям и сообщать им, что их питомцы прибыли на небеса». Далее он заверил семью в том, что Санни прекрасно себя чувствует: он больше не стар и не болен, а беззаботно веселится и играет с другими собаками.

Ветеринар добавил, что Санни скучает по своим людям, но он знает, что придет время, когда он воссоединится с ними на небесах. Он заключил, что пес счастлив и шлет лучи добра своей семье.

Узнав об этой истории, другая ветеринар рассказала о случае из своей практики. Однажды ей пришлось усыпить старую и больную собаку, которую принесли две женщины. Врач дала им попрощаться с питомцем, а когда вошла в кабинет, увидела, что рядом с животным лежат красивые полевые цветы, которые оставили его хозяйки. С тех пор ветеринар начала приносить букеты всем собакам, которых ей приходится усыплять.

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