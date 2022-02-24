Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Ветеринар нашел способ поддержать семью умершей 18-летней собаки

Ветеринар написал трогательное письмо семье пса, которого ему пришлось усыпить

Фото: Glen Carrie / Unsplash

Ветеринар нашел трогательный способ поддержать семью, которая вынуждена была отдать на усыпление больную 18-летнюю собаку. Об этом сообщает Daily Mirror.

Родственники рассказали, что очень любили пса по кличке Санни. За 18 лет жизни собака успела стать полноценным членом семьи, и поэтому расставание с ней далось особенно тяжело.

Санни заболел, и поэтому его пришлось усыпить. Семья пса тяжело переживала его смерть, и ветеринар клиники решил трогательно поддержать хозяев животного. Он представился ангелом и написал письмо, которое гласило: «Здравствуйте. Меня зовут Хелпер. Я ангел. На небесах много ангелов, и у всех нас разная работа. Моя работа заключается в том, чтобы писать людям и сообщать им, что их питомцы прибыли на небеса». Далее он заверил семью в том, что Санни прекрасно себя чувствует: он больше не стар и не болен, а беззаботно веселится и играет с другими собаками.

Ветеринар добавил, что Санни скучает по своим людям, но он знает, что придет время, когда он воссоединится с ними на небесах. Он заключил, что пес счастлив и шлет лучи добра своей семье.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря
«Да не может такого быть!» Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
«Да не может такого быть!»Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
3 января

Узнав об этой истории, другая ветеринар рассказала о случае из своей практики. Однажды ей пришлось усыпить старую и больную собаку, которую принесли две женщины. Врач дала им попрощаться с питомцем, а когда вошла в кабинет, увидела, что рядом с животным лежат красивые полевые цветы, которые оставили его хозяйки. С тех пор ветеринар начала приносить букеты всем собакам, которых ей приходится усыплять.

Ранее сообщалось, что восьмилетняя Сианна Талли из города Лестер, графство Лестершир, отправила умершему отцу письмо в рай и растрогала почтальона. Отец Сианны умер, когда ей было четыре месяца.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией
Соседняя с Украиной страна заявила о закрытии воздушного пространства
В ПАСЕ оценили военную операцию России на Украине
Стало известно о выступлении Джонсона по ситуации на Украине
Германия эвакуировала сотрудников посольства на Украине
Ветеринар нашел способ поддержать семью умершей 18-летней собаки
Зеленский обратился к гражданам России по-русски
В ЕС пообещали оказать Киеву помощь из-за военной операции России в Донбассе
Минобороны объявило о начале спецоперации в Донбассе по указу Путина
Ортопед раскрыл способы правильно подобрать обувь
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.