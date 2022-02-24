В почвах США нашли ДНК неизвестных вирусов

Ученые Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (PNNL) обнаружили новые почвенные вирусы. Об открытии сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи собрали образцы почвы с пастбищ в штатах Вашингтон, Канзас и Айова, которые отличаются увлажненностью. Более влажная почва содержит больше бактерий, которые являются организмами-хозяинами для почвенных вирусов-бактериофагов. Ученые секвенировали содержащуюся в ней ДНК, то есть установили точные последовательности нуклеотидов, и соотнесли их с содержащимися в базах вирусными геномами. Всего специалисты обнаружили 14 полных вирусных геномов.

Оказалось, что вирусов больше в сухой почве, чем во влажной. Это объясняется тем, что микробов в засушливом климате меньше, но они более разнообразны. Относительная редкость бактерий способствует меньшей патогенности вирусов, в чьих интересах сохранить жизнь хозяину. Кроме бактериофагов ученые обнаружили неизвестные виды эукариотических вирусов, которые заражают насекомых.

Кроме того, вирусы в более сухой почве с большей вероятностью содержали гены, которые они могут передать бактериям. Эти гены могут быть полезны для бактерий, увеличивая их способность перерабатывать углерод и, таким образом, улучшая здоровье почвы.