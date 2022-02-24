Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

НАТО обсудит перспективу долгосрочных отношений с Россией

Глава НАТО Столтенберг: Москва закрыла двери для политического решения украинского кризиса

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Страны-члены НАТО на саммите 25 февраля обсудят, что означает ситуация на Украине для долгосрочных отношений с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу альянса Йенса Столтенберга.

«Мы должны детально обсудить завтра на виртуальном саммите, что это означает для наших долгосрочных отношений с Россией», — сказал генсек.

По мнению Столтенберга, Москва закрыла двери для политического решения украинского кризиса.

Материалы по теме:
«Это политический сигнал» США и Европа ответили санкциями на признание ДНР и ЛНР. Что ждет отношения России и Запада?
«Это политический сигнал»США и Европа ответили санкциями на признание ДНР и ЛНР. Что ждет отношения России и Запада?
00:00
«Держаться будем, пока всех не убьют» В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация. К чему готовятся защитники Донбасса?
«Держаться будем, пока всех не убьют»В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация. К чему готовятся защитники Донбасса?
22 февраля

Ранее в НАТО сочли действия России угрозой евроатлантической безопасности и подчеркнули, что действия России на Украине будут иметь геостратегические последствия. В заявлении по итогам заседания постоянных представителей стран альянса в Брюсселе сказано, что альянс готов предпринять «превентивные и пропорциональные» меры для укрепления обороны из-за военной операции России в Донбассе.

Ранее стало известно, что в связи с начавшейся в Донбассе спецоперацией России НАТО развертывает дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса. «Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства», — отмечено в заявлении.

24 февраля Минобороны России сообщило о выведении из строя военной инфраструктуры Украины, в том числе военных аэродромов. Как уточнили в ведомстве, высокоточными средствами поражения из строя выводится военная инфраструктура, объекты ПВО, военная авиация Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
ФСБ заявила о переходе 46 украинских пограничников в Россию
Столтенберг подтвердил решение НАТО разместить силы реагирования в Европе
Ряд крупнейших международных авиакомпаний отказались от полетов на Украину
Две несовершеннолетние школьницы стали жертвами домогательств приезжих в Москве
«Макдоналдс» объявил о закрытии ресторанов на Украине
На страницу телеканала «Звезда» в Facebook наложили ограничения
В российском регионе привлекли казаков для охраны приграничных территорий
Внутри квазара обнаружили две сверхмассивные черные дыры в процессе слияния
На Украине сообщили о сжигающих документы сотрудниках СБУ
Макрон прокомментировал военную операцию России в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.