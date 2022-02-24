НАТО обсудит перспективу долгосрочных отношений с Россией

Страны-члены НАТО на саммите 25 февраля обсудят, что означает ситуация на Украине для долгосрочных отношений с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу альянса Йенса Столтенберга.

«Мы должны детально обсудить завтра на виртуальном саммите, что это означает для наших долгосрочных отношений с Россией», — сказал генсек.

По мнению Столтенберга, Москва закрыла двери для политического решения украинского кризиса.

Ранее в НАТО сочли действия России угрозой евроатлантической безопасности и подчеркнули, что действия России на Украине будут иметь геостратегические последствия. В заявлении по итогам заседания постоянных представителей стран альянса в Брюсселе сказано, что альянс готов предпринять «превентивные и пропорциональные» меры для укрепления обороны из-за военной операции России в Донбассе.

Ранее стало известно, что в связи с начавшейся в Донбассе спецоперацией России НАТО развертывает дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса. «Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства», — отмечено в заявлении.

24 февраля Минобороны России сообщило о выведении из строя военной инфраструктуры Украины, в том числе военных аэродромов. Как уточнили в ведомстве, высокоточными средствами поражения из строя выводится военная инфраструктура, объекты ПВО, военная авиация Украины.