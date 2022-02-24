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Британия допустила отключение России от SWIFT

Премьер Великобритании Борис Джонсон допустил отключение России от SWIFT в дальнейшем

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил отключение России от SWIFT в дальнейшем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я знаю, что палата будет проявлять большой интерес к потенциалу отключения России от SWIFT, и я могу подтвердить — как я всегда говорил, — что ничего не исключено», — заявил политик.

Джонсон добавил, что SWIFT «чрезвычайно важен». По его словам, эта тема поднималась среди членов НАТО.

Ранее CNN со ссылкой на ряд высокопоставленных источников в ЕС сообщил, что страны Европейского союза начали обсуждать возможное отключение России от межбанковской системы SWIFT. При этом указывается, что страны Европы разошлись во мнениях по этому вопросу.

Марина Совина
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