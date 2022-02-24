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Выглядящая на 25 лет женщина назвала свой реальный возраст и удивила фанатов

46-летняя латиноамериканка удивила пользователей сети отсутствием морщин на лице

Кадр: @franciapena / TikTok

Молодо выглядящая женщина назвала свой реальный возраст и вызвала недоумение у пользователей сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

На кадрах латиноамериканская блогерша Франсия Пенья (Francia Pena) объяснила, что из-за молодой внешности многие подписчики считают ее 25-летней девушкой, в то время как в действительности ей исполнилось 46 лет. Героиня материала предстала перед зрителями с распущенными волосами в белом мини-платье с тропическим принтом и декольте и босоножках на каблуках. В ролике видно, что на ее лице отсутствуют морщины.

Публикация стала вирусной и набрала 675 тысяч просмотров. Фанатов удивил настоящий возраст женщины, о чем они принялись писать в комментариях. «Почему 26-летняя девушка говорит нам, что ей 46?», «Нет, тебе точно не 46. Я думал, тебе 25», «Вау, ты великолепна… Расскажи, пожалуйста, в чем секрет?», «Почему взрослые женщины выглядят лучше, чем подростки?» — высказывались они.

В сентябре блогерша Фатос Фатма (Fatos Fatma), которая выглядит гораздо моложе своих лет, раскрыла свой истинный возраст и также удивила пользователей сети. Она объяснила, что незнакомые люди считают ее молодой и не дают ей более 35 лет. Фатма призналась, что в действительности ей исполнилось 52 года.

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Айсель Эюбова
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