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Перечислены главные технологии 2022 года

Ученые MIT предсказали исчезновение паролей и отметили быструю диагностику COVID-19

Фото: Shutterstock

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) назвали самые прорывные технологии 2022 года. Об этом сообщается на сайте организации.

В ежегодном бюллетене ученые перечислили самые трендовые технологии в медицине, сфере искусственного интеллекта, физике, химии и прочих отраслях науки. В первую очередь специалисты предсказали постепенное исчезновение паролей: «Новые формы аутентификации, наконец, позволят нам избавиться от них навсегда». Авторы отметили, что улучшенное наблюдение позволило ученым отслеживать распространение вируса COVID-19, быстро диагностировать признаки и предупреждать о новых вариантах.

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Третьей прорывной технологией авторы назвали новые аккумуляторы на основе железа, которые готовы предоставить новый способ для хранения энергии. Нейросеть под названием AlphaFold2 была отмечена в качестве инструмента, который помогает быстро разрабатывать новые лекарства. Кроме того, специалисты выделили новую вакцину против малярии, которая ежегодно позволяет спасти сотни тысяч жизней.

В числе прочих главных технологий авторы выбрали способ, который помогает снизить потребление энергии при майнинге криптовалют, препарат Pfizer от новых штаммов коронавируса, новые термоядерные реакторы, способ самообучения ИИ на основе синтетических данных и фабрику в Исландии по удалению углерода из воздуха.

В бюллетене от февраля 2021 года специалисты MIT выделили в качестве главных технологий вакцины с матричной РНК, компьютерные модели GPT-3, алгоритмы TikTok, литий-металлические батареи и другие разработки.

В середине февраля ученые Массачусетского технологического института (MIT) рассказали о создании особого вида сверхпрочного пластика. По словам экспертов, он примерно в два раза прочнее стали и напоминает по строению кевлар, не проводит электричество и не вступает в контакт с газами.

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Андрей Ставицкий
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