Политолог назвал поражение ВСУ в Донбассе решенным вопросом

Поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе можно считать решенным вопросом, так как в ходе молниеносной спецоперации была уничтожена инфраструктура, с помощью которой шли поставки вооружения в те войска, которые атаковали регион. Об этом политтехнолог, политолог Марат Баширов заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Поражение ВСУ в Донбассе уже является решенным вопросом. Произошла молниеносная, четко выверенная операция с использованием высокоточного оружия. Нанесен удар по той части аэропорта Борисполя, куда приземлялись американские, канадские и британские тяжелые транспортные самолеты, на которых поставлялось вооружение в те войска, который атаковали Донбасс», — отметил Баширов

Президент России Владимир Путин также заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. «Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты», — заявил он.

Президент России Владимир Путин призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой». Об этом он заявил в своем обращении. «Должен обратиться к военным Украины, вы давали присягу народу, а не хунте. Призываю немедленно сложить оружие и идти домой», — сказал он.

