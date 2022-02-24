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На Украине рассказали о пожарах на военных складах и взрыве телебашни

В ГСЧС Украины сообщили о взрыве телебашни в Луцке

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В результате обстрелов в украинском городе Луцк была взорвана телебашня. Об этом Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила на своей странице в Facebook.

В ведомстве рассказали, что в результате боевых действий также произошли возгорания на военных складах в Днепропетровской области и воинских частях в Винницкой и Киевской областях.

В ГСЧС добавили, что в Луганской области силами противника были захвачены села Городище и Милово.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по защите Донбасса и призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой». Глава республики Владимир Зеленский в свою очередь заявил о введении военного положения на всей территории страны.

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Георгий Нестеров
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