На Украине рассказали о пожарах на военных складах и взрыве телебашни

В результате обстрелов в украинском городе Луцк была взорвана телебашня. Об этом Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила на своей странице в Facebook.

В ведомстве рассказали, что в результате боевых действий также произошли возгорания на военных складах в Днепропетровской области и воинских частях в Винницкой и Киевской областях.

В ГСЧС добавили, что в Луганской области силами противника были захвачены села Городище и Милово.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по защите Донбасса и призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой». Глава республики Владимир Зеленский в свою очередь заявил о введении военного положения на всей территории страны.