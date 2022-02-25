Раскрыта структура пожирающих мозг амеб

Международная группа ученых во главе с исследователями из Массачусетского университета в Амхерсте раскрыли, что амеба Naegleria fowleri, известная как «пожирающая мозг», имеет богатый набор белков тубулинов, выполняющих важные функции внутри клеток. Результаты исследования, опубликованные в журнале Current Biology, помогут разработать методы лечения смертельного менингоэнцефалита и лучше понять механизмы эволюции жизни на Земле.

Команда вырастила клетки Naegleria, окрасила их флуоресцентными метками, а затем сделала трехмерные фотографии с чрезвычайно высоким разрешением, которые позволили им измерить, подсчитать и проанализировать различные структуры, содержащие тубулин.

Тубулин содержится в составе микротрубочек, которые играют важную роль в движении клеток, транспортировки пищи и отходов, а также в поддержке структуры и формы. Микротрубочки обеспечивают митоз клеток, формируя веретено деления, которое обеспечивает расхождение двух идентичных наборов хромосом в противоположные стороны делящейся клетки. Ученые обнаружили, что Naegleria использует три дополнительных вида тубулина, два из которых участвует в митозе, а третий — в движении клеток.

Хотя исследователи изучили вид Naegleria gruberi, эта амеба тесно связана с Naegleria fowleri, поэтому понимание, как работают тубулины, может помочь создать препараты, нацеленные на эти белки. В то же время тубулины важны для самовоспроизводства и эволюции живых организмов, поэтому исследователи могут на этом уточнить механизмы репликации клеток с участием микротрубочек.