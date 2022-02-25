Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам дали совет по планированию поездок в Европу в ближайшее время

Глава АТОР порекомендовала россиянам в ближайшее время не планировать поездки в Европу

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе дала совет отечественным туристам в ближайшее время не планировать поездки в Европу. Такое заявление она сделала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Судьба Европы как туристического направления на данный момент непонятна. Европа для нас частично закрыта (...). Те пакеты санкций, которые обнародуют разные страны, тоже неокончательные. Поэтому сейчас однозначно утверждать, что Европа закроется или Европа не закроется, мы не можем», — заявила глава АТОР.

Материалы по теме:
«Изоляция Россию не испугает» Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
«Изоляция Россию не испугает»Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
00:00
На фоне операции в Донбассе на юге России приостановили все рейсы. Что делать тем, кто оказался заперт на отдыхе?
На фоне операции в Донбассе на юге России приостановили все рейсы.Что делать тем, кто оказался заперт на отдыхе?
00:00

При этом эксперт подчеркнула, что решения Чехии и Литвы о прекращении выдачи виз россиянам не связано с санкционными пакетами. «Поэтому остается один вариант, и мы рекомендуем на это ориентироваться — надо подождать», — порекомендовала Ломидзе.

Ранее власти Бельгии предложили, чтобы Европейский союз прекратил выдачу виз всем россиянам в связи с ситуацией на Украине. Госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди отметил, что «безрассудное нападение России вынуждает нас быть осторожными с россиянами, которые хотят приехать в Бельгию».

24 февраля президент России Владимир Путин обратился к россиянам и сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он отметил, что это решение стало ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной
Минобороны сообщило об отсутствии потерь в российских вооруженных силах
В Раде назвали проигранной войну на Украине
В Минобороны уличили Украину в использовании приемов ЦРУ
Минобороны России заявило об использовании Украиной граждан «как живых щитов»
Британским самолетам предрекли затратный крюк из-за запрета полетов через Россию
В Минобороны заявили о блокировании Чернигова российскими военными
Российский десант высадился в пригороде Киева
Украинцы бросились скупать криптодоллары
Юрист рассказал о грамотном отказе от дачи показаний против себя и своих близких
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.