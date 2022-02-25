Россиянам дали совет по планированию поездок в Европу в ближайшее время

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе дала совет отечественным туристам в ближайшее время не планировать поездки в Европу. Такое заявление она сделала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Судьба Европы как туристического направления на данный момент непонятна. Европа для нас частично закрыта (...). Те пакеты санкций, которые обнародуют разные страны, тоже неокончательные. Поэтому сейчас однозначно утверждать, что Европа закроется или Европа не закроется, мы не можем», — заявила глава АТОР.

При этом эксперт подчеркнула, что решения Чехии и Литвы о прекращении выдачи виз россиянам не связано с санкционными пакетами. «Поэтому остается один вариант, и мы рекомендуем на это ориентироваться — надо подождать», — порекомендовала Ломидзе.

Ранее власти Бельгии предложили, чтобы Европейский союз прекратил выдачу виз всем россиянам в связи с ситуацией на Украине. Госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди отметил, что «безрассудное нападение России вынуждает нас быть осторожными с россиянами, которые хотят приехать в Бельгию».

24 февраля президент России Владимир Путин обратился к россиянам и сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он отметил, что это решение стало ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).