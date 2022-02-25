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Обнаружена черная дыра с загадочным наклоном оси

Ученые Финляндии обнаружили черную дыру с наклоном оси в 40 градусов

Изображение: R. Hynes

Ученые Университета Турку в Финляндии обнаружили, что ось вращения черной дыры в двойной системе MAXI J1820+070 наклонена более чем на 40 градусов относительно орбитальной оси по загадочной причине. Открытие, о котором сообщается в журнале Science, противоречит современным моделям образования черных дыр.

Ось вращения центрального массивного тела в значительной степени совпадает с осью вращения его спутников. Это справедливо и для Солнечной системы: планеты вращаются вокруг Солнца в плоскости, которая примерно совпадает с плоскостью экватора Солнца. Наклон оси вращения Солнца по отношению к оси орбиты Земли составляет всего семь градусов. Однако, как выяснилось, эта закономерность не выполняется для рентгеновских черных дыр, то есть черных дыр, видимых в рентгеновском диапазоне.

Ученые проследили за направлением релятивистских струй, чье направление совпадает с осью вращения черной дыры. Разница в 40 градусов между осью орбиты и вращением черной дыры не совпадает с результатами моделирования, которое учитывает влияние искривленного пространства-времени и аккреции вещества. Большой угол, скорее всего, связан с некими факторами, которые сыграли роль в момент формирования черной дыры, при гравитационном коллапсе массивной звезды.

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Александр Еникеев
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