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Бывший чемпион UFC отказался включать Нурмагомедова в пятерку лучших бойцов

Экс-чемпион UFC Сехудо отказался считать Нурмагомедова одним из пяти лучших в истории UFC

Фото: Globallookpress.com

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Генри Сехудо отказался включать в пятерку лучших спортсменов в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом он рассказал в эфире The Triple C & Schmo Show в YouTube.

Сехудо, который становился чемпионом UFC в двух весовых категориях, считает, что лучшим бойцом в истории промоушена является американец Джон Джонс. На втором месте Деметриус Джонсон, а тройку лучших замыкает Андерсон Сильва. Далее, по мнению Сехудо, располагаются он сам и канадец Жорж Сен-Пьер.

Экс-чемпион объяснил, что включил себя в список по той причине, что ему в карьере удалось победить трех членов Зала славы UFC: Джонсона, Ти Джея Диллашоу и Доминика Круза. «У него [Нурмагомедова] тоже 12 побед в UFC, но Хабиб не побил ни одного члена Зала славы», — заявил он. Сехудо отметил, что Нурмагомедова можно включить в десятку лучших.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, победив Конора Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гейджи.

Николай Костюков
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