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Блинкен заявил о желании США поддерживать военные контакты с Россией

Госсекретарь Блинкен заявил о том, что США хотят поддерживать военные контакты с Россией
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен . Фото: Henry Romero / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS заявил о желании Вашингтона поддерживать военные контакты с Москвой, чтобы не допустить просчетов в ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Блинкену задали вопрос о том, что делает администрация Соединенных Штатов для снижения риска «случайной эскалации [американских ВС] с российскими силами» на Украине. «Вы всегда хотите удостовериться в том, что у вас нет просчетов, несчастных случаев. Поэтому то, что мы хотим сделать, это быть в контакте с Россией в военном плане, чтобы очень четко дать понять, чем она рискует, если допустит просчет», — отметил он.

Госсекретарь США добавил, что Украина «находится под угрозой и вполне может оказаться в осаде». По его словам, Соединенные Штаты «обеспокоены безопасностью всех наших друзей на Украине, должностных лиц и других». Блинкен подчеркнул, что Вашингтон делает все возможное, чтобы поддержать их.

Ранее члены Палаты представителей Конгресса США решили обсудить резолюцию с призывом исключить Россию из Совбеза ООН из-за военной операции РФ в Донбассе. Инициативу внесла член комитета по иностранным делам нижней палаты Клаудиа Тенни (республиканка от штата Нью-Йорк).

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он отметил, что причиной для этого стали просьбы о помощи со стороны глав Луганской и Донецкой народных республик.

Марина Совина
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