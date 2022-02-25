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Конгрессмены США решили обсудить призыв исключить Россию из Совбеза ООН

Axios сообщил, что конгрессмены США обсуждают резолюцию об исключении РФ из Совбеза ООН

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Члены Палаты представителей Конгресса США решили обсудить резолюцию с призывом исключить Россию из Совбеза ООН из-за военной операции РФ в Донбассе. Об этом сообщает информационный портал Axios со ссылкой на источники.

Инициативу внесла член комитета по иностранным делам нижней палаты Клаудиа Тенни (республиканка от штата Нью-Йорк).

В резолюции утверждается, что операция России и поддержка Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) представляют «прямую угрозу международному миру и безопасности» и противоречит обязанностям и обязательствам страны как постоянного члена Совбеза.

Однако издание отмечает, что исключение России невозможно, так как резолюции Палаты представителей и Сената не имеют юридической силы и «носят рекомендательный характер».

Ранее 24 февраля прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Во время заседания постоянный председатель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина так и не услышала призыв России прекратить провокации против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он отметил, что причиной для этого стали просьбы о помощи со стороны глав Луганской и Донецкой народных республик.

Марина Совина
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