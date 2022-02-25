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Россия пообещала обеспечить демилитаризацию Украины

Глава МИД России Лавров заявил, что Москва обеспечит демилитаризацию Украины

Фото: пресс-служба МИД РФ

Россия обеспечит демилитаризацию Украины по итогам специальной военной операции в Донбассе. С таким обещанием выступил глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего. Трансляцию публикует RT.

24 февраля Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Виктория Кондратьева
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