Россия пообещала обеспечить демилитаризацию Украины

Россия обеспечит демилитаризацию Украины по итогам специальной военной операции в Донбассе. С таким обещанием выступил глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего. Трансляцию публикует RT.

24 февраля Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

