Ремонт iPhone упростят

Apple разрешит авторизованным сервисным центрам ремонтировать модуль Face ID без замены всего устройства. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты ссылаются на достоверного источника в компании, который заметил, что скоро Apple позволит своим партнерам ремонтировать биометрический модуль Face ID без полной замены iPhone. Таким образом, ремонт смартфонов американского бренда будет упрощен. Нововведение распространится на iPhone XS и более новые аппараты Apple.

В сообщении говорится, что специалисты авторизованного сервисного центра скоро получат доступ к новой технологии по замене модуля TrueDepth, который содержит сенсор Face ID и фронтальную камеру. В настоящий момент при ремонте биометрического сенсора может потребоваться полная замена дисплея или устройства целиком. По словам авторов, от нововведения выиграют потребители, так как ремонт сенсора обойдется им дешевле. Однако источник не стал раскрывать новые цены на обслуживание.

Биометрический модуль Face ID впервые появился на смартфонах Apple с выходом iPhone X в 2017 году. При этом на данное устройство новые рекомендации по ремонту распространяться не будут — раритетный флагман будут обслуживать по старой методике.

В ноябре Apple заявила, что разрешит сторонним сервисным центрам ремонтировать iPhone. В компании объяснили, что при стороннем вмешательстве защитная функция Face ID на смартфонах не будет отключена.