Ямальцы сыграли в футбол в снегу и попали на видео
Жители Тарко-Сале сыграли в футбол в снегу
В городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа прошел футбольный турнир в снегу. Один из матчей попал на видео, его опубликовало издание «Ямал-Медиа» в своем Telegram-канале.
По данным издания, в турнире приняли участие четыре команды. Основной сложностью было покрытие поля, так как передвигаться игрокам пришлось по снегу.
Участники соревнований рассказали, что играть в такой футбол увлекательно. Организаторы приняли решение сделать турнир традиционным.