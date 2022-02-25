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69-я параллель

Ямальцы сыграли в футбол в снегу и попали на видео

Жители Тарко-Сале сыграли в футбол в снегу

В городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа прошел футбольный турнир в снегу. Один из матчей попал на видео, его опубликовало издание «Ямал-Медиа» в своем Telegram-канале.

По данным издания, в турнире приняли участие четыре команды. Основной сложностью было покрытие поля, так как передвигаться игрокам пришлось по снегу.

Участники соревнований рассказали, что играть в такой футбол увлекательно. Организаторы приняли решение сделать турнир традиционным.

Сергей Истомин
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