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Неожиданный способ выпрямления волос вызвал споры в сети

Парикмахер обернула пряди в полиэтиленовую пленку и выпрямила их без инструментов

Кадр: видео @mariaaiellohair

Парикмахер сделала себе прическу неожиданным способом без инструментов для укладки и вызвала споры в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok и набрало 1,7 миллиона просмотров.

Блогерша Мария Айелло (Maria Aiello) разместила в соцсети короткий ролик, на котором показала процесс выпрямления волос с помощью подручного средства. Для этого она распылила на пряди воду с помощью пульверизатора, разделила их на две части и обернула каждую в полиэтиленовую пленку. Примерно через час она удалила пленку с волос и продемонстрировала аккуратную укладку.

Зрители принялись делиться разными мнениями насчет предложенного лайфхака в комментариях. «Хотелось бы, чтобы метод сработал на моих волосах, но не вышло», «Твои волосы уже прямые, и даже после трюка они выглядят так же», «Это так плохо для окружающей среды», «Не может быть!», «Это гениально, возьму на заметку», — высказывались они.

В сентябре 2021 года другой способ сделать укладку без инструментов прославил пользовательницу TikTok по имени Куинти (Quinty). Она взяла прядь волос и обернула ее вокруг указательного и среднего пальцев одной руки. Затем этими же пальцами зажала получившуюся петлю и начала оборачивать вокруг нее конец той же пряди по направлению к корням волос. Через несколько минут она аккуратно распутала жгут, демонстрируя получившиеся волны.

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Айсель Эюбова
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