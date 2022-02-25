Троих россиян осудят за использование рабского труда инвалидов

В Подольске перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемых в использовании рабского труда инвалидов. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, с период с мая 2018-го по март 2021 года злоумышленники обманом вывозили из реабилитационных центров Москвы, Подмосковья и Калужской области людей с явными признаками инвалидности и доставляли в арендованный дом в Подольске, где держали их в рабстве и под пытками заставляли заниматься попрошайничеством. Все полученные деньги потерпевшие отдавали истязателям. По сведениям источника «Ленты», каждый из похищенных мужчин должен был приносить по четыре тысячи рублей в день, иначе их избивали. Как писал Telegram-канал Mash, заложников пытали электрошокерами, черенком лопаты и другими подручными средствами, чтобы сломить их волю.

Фигурантов задержали в марте 2021 года. При обыске у них изъяли семь тысяч рублей, остальные деньги обвиняемые успели потратить. Они пытались придумать себе алиби, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось собрать доказательства, подтверждающие их вину. Во время расследования проведено более 40 допросов и 20 экспертиз.

В зависимости от степени участия их обвиняют по статьям 126 («Похищение человека с применением насилия и оружия из корыстных побуждений»), 127 («Использование рабского труда с применением насилия»), 117 («Истязание группой лиц по предварительному сговору с применением пытки»), 163 («Вымогательство группой лиц по предварительному сговору с применением насилия»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия) и 132 (Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Сейчас они находятся в СИЗО.