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В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу и попросили жителей пройти в укрытие

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве объявлена воздушная тревога, жителей попросили пройти в ближайшее убежище. Об этом сообщили городские власти, передает «Интерфакс».

«Объявлена воздушная тревога! Немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!» — сказано в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Ранее в украинской столице переоборудовали в бомбоубежища четыре станции метрополитена. Там больше не останавливаются поезда. При этом укрыться в случае объявления тревоги можно во всех станциях подземки, предупредили власти.

В Киеве также введен комендантский час.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В республике объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

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София Сарджвеладзе
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