В МИД раскрыли тему предстоящих переговоров Лаврова с представителями ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Луганской народной республики (ЛНР) Владиславом Дейнего и первым замглавы МИД Донецкой народной республики (ДНР) Сергеем Пересадой обсудит открытие посольств республик в Москве и российских дипмиссий в Донецке и Луганске. Сообщается на сайте МИД России.

В ведомстве раскрыли тему встречи главы МИД России с представителями республик. «В ходе предстоящих переговоров в Москве планируется придать импульс созданию договорно-правовой базы по всем направлениям сотрудничества, предусмотренным упомянутыми договорами», — сказано в заявлении.

Ранее Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили ситуацию на востоке Украины «в контексте признания Россией Донецкой и Луганской народных республик». Министры выразили общее мнение, что причиной нынешнего кризиса стал поощряемый США и их союзниками отказ Киева от реализации минского «Комплекса мер», одобренного Советом Безопасности ООН.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.