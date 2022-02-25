В России заявили о желании освободить украинский народ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал независимость украинского народа интересом России. Он подчеркнул, что живущие в стране люди должны иметь возможность свободно определять свою судьбу. Его цитирует ТАСС.

«Для того, чтобы не было никаких эвфемизмов, мы хотим, чтобы украинский народ, или как сказал президент (России Владимир) Путин, все народы, проживающие на территории современной Украины, имели возможность свободно, без попыток загонять их в тиски бандеровской психологии, определить свою будущую судьбу», — заявил глава МИД.

Он также заявил о желании России освободить Украину и о ее заинтересованности в том, чтобы у народов страны было правительство, которое представляет все его многообразие. Лавров подчеркнул, что власть республики не должна находиться под внешним управлением, поощряющим неонацизм, геноцид русских, а также использующим ее как инструмент сдерживания России.

Москва, заявил министр, не позволит неонацистам управлять Украиной.

Ранее Лавров заявил, что Россия обеспечит демилитаризацию Украины по итогам специальной военной операции в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

