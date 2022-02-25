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В Минобороны опровергли нанесение ракетных ударов по Киеву

Источник ТАСС в Минобороны заявил, что ракетные удары по Киеву не наносились

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Российские Вооруженные силы не наносили по Киеву ракетные удары. Об этом рассказал ТАСС источник в Минобороны России.

«Никаких ракетных ударов по Киеву, о героизме которого в годы Великой Отечественной [войны] наконец-то вспомнил Владимир Зеленский, российские вооруженные [силы] не наносили», — заверил он, опровергая подобные заявления.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов провести переговоры с Москвой о нейтральном статусе при наличии гарантий его безопасности.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.

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Варвара Кошечкина
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