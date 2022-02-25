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В России госпитализировали 14 937 пациентов с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 14 937 пациентов с коронавирусом за минувшие сутки

Фото: Денис Гришкин / РИА Новости

За минувшие сутки в России госпитализировали 14 937 пациентов, заболевших COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции в пятницу, 25 февраля.

Днем ранее в стране число госпитализаций составило 8632.

За сутки в России выписались в связи с выздоровлением 167 310 человек, на 22,6 процента больше по сравнению с 24 февраля.

Всего за прошедшие 24 часа в регионах страны было выявлено 123 460 новых случаев коронавируса.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что протоколы лечения новой коронавирусной инфекции после появления омикрон-штамма изменились, что позволяет более эффективно оказывать помощь больным.

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Анна Щербакова
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