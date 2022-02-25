Состояние миллиардеров России уменьшилось на 39 миллиардов долларов

Российские олигархи пострадали от снижения фондового рынка, потеряв десятки миллиардов долларов за день, пишет Bloomberg. Их общее состояние уменьшилось на 39 миллиардов долларов.

Больше остальных потерял главный исполнительный директор «Лукойла» Вагит Алекперов — согласно «индексу миллиардеров Bloomberg», за сутки его состояние стало меньше на треть (минус 6,2 миллиарда) и теперь составляет 13 миллиардов. Акции его нефтедобывающей компании после начала военной операции в Донбассе 24 февраля упали на 33 процента.

Председатель совета директоров металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов лишился 4,2 миллиарда долларов, после чего его состояние уменьшилось до 23 миллиардов долларов. Алекперов и бизнесмен Геннадий Тимченко с начала 2022 года потеряли по 10 миллиардов долларов, то есть более 40 процентов своего состояния. Bloomberg назвал это самым большим процентным снижением состояния среди российских миллиардеров за время существования «индекса миллиардеров».

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 22 февраля заявил, что в стране начнут замораживать активы российских бизнесменов. По его словам, Лондон применит санкции в отношении Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.