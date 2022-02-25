Российский посол предупредил США об ответе Москвы на высылку дипломата

Посол России в США Анатолий Антонов предупредил Вашингтон о том, что Москва ответит на высылку советника-посланника Сергея Трепелкова из США. Соответствующий комментарий опубликован на странице дипмиссии РФ в социальной сети Facebook.

Мы расцениваем новую высылку как очередной недружественный шаг, нацеленный на сокращение российского дипломатического присутствия в США. Наши ответные меры – предсказуемы. Анатолий Антонов посол России в США

Персона нон грата

24 февраля Госдепартамент США объявил о высылке из Вашингтона советника-посланника посольства России. В своем комментарии российский посол подтвердил, что дипмиссия получила ноту Госдепа о том, что дипломат Сергей Трепелков объявлен «персоной нон грата».

Как пояснили в Госдепе, США рассматривают высылку Трепелкова как прямой ответ на высылку из Москвы замглавы американской дипмиссии Барта Гормана, «которому дали две недели на отъезд, несмотря на то, что он не завершил свою трехлетнюю командировку».

Недружественный шаг

Российский посол Анатолий Антонов назвал такую меру американской стороны недружественным шагом и отметил, что Госдеп «намеренно искажает причины и следствие». Он напомнил, что полгода назад Вашингтон вынудил Москву принять решение о прекращении командировки Барта Гормана, когда потребовал отъезда из США до 30 января другого заместителя российского посла — тоже в ранге советника-посланника.

«При этом в отношении его семьи были предприняты издевательские меры. Сначала госдепартамент лишил аккредитации детей, а потом и супругу, которые досрочно вернулись в Россию осенью», — сказал Антонов.

Мы предприняли массу усилий, чтобы остановить навязываемую американцами эскалацию. Убеждали госдепартамент пересмотреть свою позицию во избежание обмена ударами. Однако натолкнулись на категорический отказ, сопровождавшийся угрозой арестовать нашего дипломата, если он хотя бы на один день задержится в Вашингтоне. Коллеги расхлебывают то, что сами же и заварили. Анатолий Антонов посол России в США

Высылка Гормана

О том, что Москва выслала из России заместителя посла США Барта Гормана, стало известно 17 февраля. Согласно заявлению пресс-секретаря дипмиссии Джейсона Ребхольца, Горман был «вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства».

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала высылку Гормана зеркальной мерой в ответ на необоснованную высылку советника-посланника России в Вашингтоне. При этом Захарова подчеркнула, что Госдепартамент США «демонстративно проигнорировал» обращение Москвы с просьбой продлить его пребывание хотя бы до приезда «сменщика».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал высылку американского дипломата ответом на провокацию Вашингтона.

Дискриминационный подход

Комментируя высылку Гормана, Мария Захарова обвинила США в дискриминационном подходе, подчеркнув, что Россия не начинала «массовые высылки дипломатов» и «визовую войну».

В который раз повторяем: массовые высылки дипломатов и набирающая обороты "визовая война" — не наш выбор. К сожалению, в понимании Администрации США нормализация двусторонних отношений — это улица с односторонним движением. Мириться с таким дискриминационным подходом мы, разумеется, не намерены Мария Захарова официальный представитель МИД России

Захарова подчеркнула, что американское правительство даже в рамках нормализации двухсторонних отношений готово обеспечивать только свои интересы, игнорируя все остальное. Она указала на то, что Москва «неоднократно и на разных уровнях» предлагала Вашингтону прекратить ухудшать условия функционирования дипмиссий обеих стран и обнулить все вводившиеся в последние годы ограничения.

Представитель российского МИДа также напомнила, что именно США инициировали в сентябре 2021 года очередной обмен выдворениями, потребовав отъезда 55 российских дипломатов и административно-технических сотрудников в два этапа — до 30 января и 30 июня 2022 года.

Угроза выдворения посла

В начале февраля посол России в США Анатолий Антонов заявил об угрозе его выдворения из Вашингтона к апрелю в случае, если Москва не выполнит ряд условий Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России.

Кроме того, Антонов заявил, что до 30 июня 28 российских дипломатов будут вынуждены покинуть Соединенные Штаты. Он напомнил, что в январе из Вашингтона уже уехали 27 дипломатов, и назвал это «настоящей высылкой». Российский генконсул в США Сергей Овсянников тогда говорил, что в генеральном консульстве в Нью-Йорке впервые в истории работают всего пять человек.

«Визовая война»

Натянутые отношения России и США отражаются на работе дипломатических ведомств обеих стран не первый год. Новый конфликт произошел в августе 2021 года, когда США привели состав своих диппредставительств в соответствие с новыми требованиями правительства РФ.

Так, Вашингтону запретили нанимать на работу в американские посольства и консульства россиян и граждан третьих государств. Посол США в России Джон Салливан отметил, что из-за данных мер численный состав американских дипмиссий в России сократится до 120 человек.

В ответ на это Госдеп США заявил о необходимости 24 российским дипломатам продлить визы или покинуть страну. Однако, по словам посла России в США Анатолия Антонова, российская сторона действовала строго в соответствии с правилами страны пребывания, направив в Госдепартамент все необходимые документы в установленные сроки, «однако реакции — ноль».