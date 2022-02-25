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Германия пообещала россиянам эффект от санкций

Глава Минфина Германии Линднер заявил, что российский народ почувствует эффект от санкций
Кристиан Линднер

Кристиан Линднер. Фото: Michael Sohn / Reuters

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер пообещал россиянам, что они почувствуют эффект от санкций. Он заявил об этом в интервью телеканалу ARD, его цитирует РИА Новости.

По его словам, эти санкции в среднесрочной перспективе будут иметь чувствительное влияние на Россию.

«На представителей власти, ограничения на банковский бизнес, никакого экспорта технологий. Это, к сожалению, почувствует российский народ, хотя он не несет ответственности за решения Владимира Путина», — сказал он.

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Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет дополнительные санкции и экспортные ограничения против России. Позже Минфин США сообщил, что вводит санкции против российских банков, в том числе «Открытия», «Новикомбанка» и Совкомбанка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
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