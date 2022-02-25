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В ЕС заявили о подготовке третьего пакета санкций против России

Источник в ЕС рассказал, что его лидеры готовят третий пакет санкций против России

Фото: Mal Langsdon / Reuters

Лидеры стран Европейского союза уже готовят третий пакет санкций против России из-за ее военной операции в Донбассе и признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник из ЕС.

Кроме того, источник утверждает, что, возможно, страны объединения планируют заморозить иностранные активы высокопоставленных российских чиновников.

«Мы стараемся принять меры так быстро, как только можем», — рассказал источник. По его словам, третий пакет санкций может затронуть и финансовый и энергетический сектора России. При этом он не смог уточнить, когда конкретно будут введены новые меры. Утверждается, что вопрос прекращения импорта угля Польшей из Донбасса также обсуждался на одной из встреч представителей стран ЕС.

Ранее еврокомиссар Паоло Джентилони подтвердил, что ЕС продолжит принимать санкции и вводить ограничительные меры против России. Лидеры стран Евросоюза готовят третий пакет санкций в ответ на военную операцию в Донбассе.

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Елизавета Наумова
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