Ямальские волонтеры спасли редкую птицу

В Салехарде волонтеры спасли редкую птицу — раненого мохноногого канюка, пернатого из семейства ястребиных. Об этом сообщает «Ямал Медиа».

Птица попала в приют с поврежденным крылом, ее выхаживали, кормили мясом кролика и курицы. Канюка назвали Санго, что в переводе с ненецкого языка означает «взгляд» или «взор».

Лечение и реабилитацию Санго будет проходить в орнитологическом центре Санкт-Петербурга.

«Эту птицу привез нам мужчина. Он ее увидел на дороге. Она была сбита. Он решил помочь ей, но у самого не хватило сил. И он нам привез ее для того, чтобы мы помогли ей. При осмотре было выявлено, что у птицы сломано крыло. У нас никто не может сделать ей операцию, в связи с чем мы вот решили его отправить», — рассказал директор благотворительного фонда защиты животных «Дорога Домой» Сергей Мордвинов.

Ранее сообщалось, что нефтяники нашли на месторождении в Ленском районе Якутии замерзающего фламинго. Его отогрели, после чего отправили в питомник природного парка «Живые алмазы Якутии». В правительстве региона решили передать птицу в зоопарк Красноярска.