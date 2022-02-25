Эксперты оценили влияние американских санкций на Сбер

Санкции США в отношении Сбера не окажут влияния на работу банка внутри России, считает доцент факультета «Экономики и менеджмента» Московского областного филиала РАНХиГС Михаил Перельман. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Карты Сбербанка продолжат работать за рубежом. (...) Да и активы банка заблокированы не будут, в принципе, он может далее вести дела с партнерами из Соединенных Штатов, например, приобретать у них определенные товары», — сказал он.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, оценивая ситуацию с санкциями в отношении банка, отметил, что Сбер имеет мощнейшую инфраструктуру «не только в России, но и в Европе». «Сбербанк имеет дочерние банки, филиалы и представительства в 18 странах мира и более 85 экосистемных компаний», — добавил эксперт.

«Сбер является локомотивом развития финансового рынка России, это регулярно доказывают финансовые результаты группы», — подчеркнул доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов.

24 февраля власти США объявили о введении санкций в отношении ряда российских банков и госкомпаний на фоне специальной военной операции России по защите Донбасса. Ограничения в отношении Сбера не предполагают заморозки средств банка американскими кредитными организациями, а также не запрещают американцам в общем виде другие операции с российским банком.