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В российском регионе 20 пограничников Украины сложили оружие

В Воронежской области 20 украинских пограничников сложили оружие и сдались

Кадр: РГ МЕДИА / YouTube

На российском пограничном контрольно-пропускном пункте в Воронежской области 20 сотрудников управления погранслужбы Украины сложили оружие и сдались. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на министерство обороты РФ.

Отмечается, что украинские пограничники добровольно обратились к своим российским коллегам за помощью. В ведомстве объяснили, что сотрудники управления погранслужбы Украины оказались брошены своим командованием. Также сдавшиеся заявили, что не желают кровопролития.

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На данный момент им оформляют документы. После этого военнослужащих отпустят домой к их семьям.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал Военные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой». По словам Путина, цель происходящего — защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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Никита Абрамов
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