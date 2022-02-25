Раскрыто время экстренного саммита НАТО по Украине

Экстренный саммит НАТО по Украине в формате видеоконференции начнется в пятницу, 25 февраля, в 17:00 по московскому времени. Время раскрыто в рабочем графике президента США Джо Байдена, передает ТАСС.

Отмечается, что переговоры пройдут в закрытом для журналистов формате.

«9:00 (17:00 мск). Президент [Байден] встречается с другими главами государств и правительств НАТО на экстренном саммите в формате видеоконференции для обсуждения ситуации в области безопасности на Украине и вокруг нее», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что страны-члены НАТО договорились провести саммит по кризису на Украине и военной операции России в Донбассе в пятницу, 25 февраля. Многие лидеры европейских стран будут в Брюсселе (там и проведут встречу НАТО) на саммите стран Евросоюза.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.