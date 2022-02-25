Во «ВКонтакте» объявили о мерах на фоне операции в Донбассе

Социальная сеть «ВКонтакте» сообщила о мерах, предпринимаемых для мониторинга публикаций на фоне операции России в Донбассе. Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании, платформа усилила мониторинг информации.

Во «ВКонтакте» заявили о возросшей сложности проверки всего контента в соцсети из-за больших объемов публикаций. «Мы уже подключили модераторов, которые готовы работать в свои выходные, и продолжаем привлекать дополнительные ресурсы», — объявили в компании. Соцсеть призвала юзеров активнее жаловаться на посты, нарушающие правила площадки.

Представители «ВКонтакте» также посоветовали пользователям доверять проверенным источникам информации. «У нас есть сообщества, отмеченные галочкой — это СМИ как России, так и других стран, официальные аккаунты ведомств и другие. Предлагаем в первую очередь следить за ними», — отметили в компании.

Ранее сообщалось, что поисковик «Яндекс» начал предупреждать пользователей о возможных фейках при запросах, связанных с Украиной. В поисковой строке при вводе слова «Украина» стало появляться примечание о вероятных материалах с недостоверной информацией.

24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам заявил о проведении специальной операции по защите Донбасса. Он отметил, что российские власти «будут стремиться к демилитаризации Украины». Целью происходящего глава государства назвал защиту людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.