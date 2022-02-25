«Яндекс» начал предупреждать о возможных фейках при запросах об Украине

Российский поисковик «Яндекс» начал предупреждать пользователей о возможных фейках при любых запросах, связанных с Украиной. Соответствующее примечание стало появляться при вводе в поисковой строке слова «Украина».

«Некоторые материалы в интернете могут содержать недостоверную информацию. Пожалуйста, будьте внимательны», — гласит текст примечания.

В комментарии ТАСС представители компании «Яндекс» отметили, что решили таким образом напомнить пользователям, что не все, написанное в интернете, соответствует действительности.

Ранее Роскомнадзор пригрозил блокировкой СМИ, которые распространяют фейки, касающиеся проведения специальной военной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике (ЛНР) и Донецкой народной республике (ДНР). Представители ведомства напомнили, что все информационные ресурсы при подготовке материалов о спецоперации должны использовать информацию, полученную только из официальных российских источников.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции по защите Донбасса. По его словам, в ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».