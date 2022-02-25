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ВОЗ призвала обеспечить безопасную доставку гумпомощи на Украину

Глава ВОЗ Гебрейесус призвал обеспечить безопасную доставку гуманитарной помощи на Украину
Тедрос Адханом Гебрейесус

Тедрос Адханом Гебрейесус . Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал обеспечить безопасную доставку гуманитарной помощи на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, система здравоохранения должна продолжать функционировать для оказания помощи, в том числе уязвимым группам населения, в частности, пожилым людям и мигрантам.

Гебрейесус подчеркнул, что всем сторонам конфликта следует проявлять максимальную осторожность и способствовать тому, чтобы медицинские учреждения, врачи, пациенты, транспортные средства и предметы снабжения не стали «мишенями».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна нуждается в дополнительном вооружении и гуманитарной помощи. По его словам, членов организации проинформировали о «жестоком вторжении России» на Украину.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он отметил, что причиной для этого стали просьбы о помощи со стороны глав Луганской и Донецкой народных республик.

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