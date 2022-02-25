Изменение климата усилило круговорот воды на Земле

Ученые Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) обнаружили, что изменение климата усилило глобальный круговорот воды на Земле. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Исследователи оценили, как изменилось распределение пресной воды в океане от экватора к полюсам начиная с 1970 года. Известно, что повышение глобальной температуры делает круговорот воды более экстремальным: влага перемещается от засушливых регионов в более влажные, усугубляя засухи и усиливая ливни и наводнения. До сих пор эти изменения было трудно наблюдать напрямую, так как 80 процентов глобального испарения и выпадения осадков происходит над океаном.

Оказалось, что отток пресной воды от экватора к полюсам усилился от двух до четырех раз больше, чем предполагают климатические модели. К такому выводу исследователи пришли на основе наблюдения за изменением солености в различных районах океана. В более теплых регионах пресная вода испаряется из океана, что делает его более соленым. В холодных регионах она выпадает, разбавляя океан и делая его менее соленым.

В период с 1970 по 2014 год от экватора к полюсам переместилось на 46-77 тысяч кубических километров пресной воды больше, чем ожидалось. Это составляет слой пресной воды толщиной около 18-30 сантиметров в тропических и субтропических регионах.