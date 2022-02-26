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Байден собрался отдохнуть на фоне ситуации на Украине

Президент США Джо Байден отправился на отдых в Делавэр на фоне ситуации на Украине

Фото: Shutterstock

Президент США Джо Байден вместе с женой Джилл собрались отправиться на отдых в родной штат Делавэр на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщает New York Post.

Публичное расписание политика, обнародованное Белым домом, показало, что президент проведет выходные в своем доме в городе Уилмингтон. «Президент Байден был в настроении Делавэра, когда вторгшиеся российские войска угрожали взять под контроль столицу Украины в субботу», — упрекнуло издание американского лидера, отметив, что Байден провел 28 процентов своего первого года на посту президента в Делавэре.

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В сентябре 2021 года американский президент отправился отдыхать и во время афганского кризиса. Он также провел длинные выходные приуроченные ко Дню труда в Делавэре.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.

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Виктория Кондратьева
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