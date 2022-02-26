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Кадыров прокомментировал блокировку Instagram-аккаунта своего помощника

Instagram заблокировал аккаунт-помощника главы Чечни Рамзана Кадырова Умара Даудова
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Christopher Pike / Reuters

Социальная сеть Instagram заблокировала аккаунт ya_pomoshnik_kra_95, принадлежащий помощнику главы Чечни Умару Даудову. На данную ситуацию обратил внимание Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава региона опубликовал скриншот, на котором видно, что доступ к публикациям в аккаунте его помощника закрыт. Кадыров также в шуточной форме предположил, что причиной блокировки аккаунта Даудова могли стать прямые эфиры, в которым он принимал участие.

«Бедный Даудов Умар! Ты хотел раскрутить свою страницу в Инстаграм, включить монетизацию и заработать деньги. Но по всей видимости, ничего у тебя не получится. Так тебе и надо. Не нужно было со мной проводить на своей странице прямые эфиры», — написал Кадыров.

В конце 2017 года страницы Кадырова в Instagram и Facebook были заблокированы из-за санкций, введенных против него правительством США.

Марина Совина
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