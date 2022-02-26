Стало известно о подготовке США санкций против Центробанка

В США готовят санкции против резервов в размере 643 миллиардов долларов, якобы накопленных Банком России перед началом специальной операции в Донбассе. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, окончательное решение о введении ограничительных мер пока не принято.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет дополнительные санкции и экспортные ограничения против России. Позже Минфин США сообщил, что вводит ограничения против российских банков, в том числе «Открытия», «Новикомбанка» и Совкомбанка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.