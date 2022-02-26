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США пообещали помощь в эвакуации Зеленского из Киева

WP: в США сообщили о готовности эвакуировать президента Зеленского с Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

США пообещали оказать помощь в эвакуации президента Украины Владимира Зеленского из Киева в свете российской операции в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью газеты The Washington Post.

Отмечается, что должностные лица Соединенных Штатов в течение нескольких недель предупреждали украинского лидера о том, что он является «целью номер один» для вооруженных сил России.

Источник заявил газете, что американские чиновники выразили готовность оказать помощь Зеленскому и обсуждали различные вопросы его безопасности, в том числе места его возможного размещения.

Ранее президент Украины опубликовал видеозапись со своим местонахождением. Он заявил, что вместе со своими соратниками, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой офиса президента Андреем Ермаком и советником главы офиса президента Михаилом Подоляком находится в Киеве. «Все мы тут. Наши военные тут, защищаем нашу независимость», — подчеркнул глава украинского государства.

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Марина Совина
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