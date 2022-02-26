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Российские власти исключили воздушную блокаду Калининградской области

В правительстве Калининградской области заявили о невозможности воздушной блокады региона

Фото: Globallookpress.com

Воздушная блокада Калининграда в связи с тем, что Эстония и Латвия закрыли воздушное пространство для российских самолетов, исключена. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального правительства Дмитрия Лыскова.

«Жители Калининградской области смогут летать в "большую" Россию через нейтральные воды и Ленинградскую область», — сказал Лысков.

По его словам, это увеличит время полета, однако не сильно повлияет на стоимость билетов на самолет.

Ранее сообщалось, что Латвия приняла решение закрыть воздушное пространство республики для российских авиакомпаний из-за ситуации на Украине. Накануне об аналогичном решении сообщил министр экономики Эстонии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе. Ранее, 21 февраля, он подписал указы о признании ДНР и ЛНР и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля заявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

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Елизавета Новикова
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