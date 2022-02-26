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Названы последствия отказа Польши играть с Россией в отборе к ЧМ-2022

Колосков заявил, что Польша получит техническое поражение из-за отказа играть с Россией

Фото: Shutterstock

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал последствия отказа сборной Польши от игры с национальной командой России в отборочном матче к чемпионату мира-2022. Его слова приводит РИА Новости.

Колосков заявил, что в этом случае сборная Польши получит техническое поражение. «То, что Польша может не поехать, реально. Еще не принято решение, где проводить матч. Пока он стоит в России. Если перенесут на нейтральное поле, там и будут играть. Если туда не приедет команда Польши, то получат 0:3 и до свидания», — добавил он.

Ранее 26 февраля Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша написал, что сборная страны отказалась от игры с национальной командой России в отборочном матче к чемпионату мира-2022. Он назвал это единственно верным решением.

Отборочный матч чемпионата мира России и Польши запланирован на 24 марта и должен пройти на московском стадионе «ВТБ Арена». 29 марта победитель поспорит за право выхода на мировое первенство с лучшим в паре Швеция — Чехия.

Анастасия Борисова
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