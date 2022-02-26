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Зюганов рассказал о позиции КПРФ по Украине

Лидер КПРФ Зюганов заявил о необходимости спецоперации России в Донбассе

Фото: Globallookpress.com

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости специальной военной операции в Донбассе. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».

Также Зюганов прокомментировал позицию депутатов от КПРФ Олега Смолина и Михаила Матвеева, которые выступили против военных действий, и сказал, что они не до конца разобрались в ситуации. Он также отметил, что спецоперация нужна, чтобы предотвратить глобальную войну.

«Войну надо останавливать на первой стадии, особенно когда касается фашистов, нацистов и бандеровцев», — заявил лидер компартии.

Свое отношение к спецоперации Зюганов озвучил и в интервью радиостанции «Говорит Москва». «Я против войны категорически. Я был во всех кровавых точках. Я сам ездил в Крым, отбивался от натовцев. Я за мирные решения, но в данной ситуации те, кто поднял войну и каждый день обстреливал — они этот выбор сделали, поэтому их надо принудить к миру», — сказал он.

Ранее сообщалось, что председатель КПРФ обратился к гражданам Украины, призвав их объединиться и выгнать «свору», засевшую в Киеве.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе на фоне сообщений об ухудшении ситуации в регионе и обращения властей Донецкой и Луганской народных республик за помощью к России.

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Елизавета Новикова
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