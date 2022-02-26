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Орбиту МКС подняли перед полетами «Союзов»

Высоту орбиты МКС подняли на 1,3 км перед прибытием «Союза МС-21» и «Союза МС-19» в марте

Фото: Pixabay

Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) скорректировали перед прибытием корабля «Союз МС-21» и возвращением «Союза МС-19», сообщает РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».

Отмечается, что высоту орбиты МКС подняли на 1,3 километра для формирования баллистических условий перед полетами аппаратов — в частности, перед выведением на орбиту «Союза МС-21»18 марта и посадкой спускаемого «Союза МС-19» 30 марта. Предполагается, что 11 марта ожидается дополнительная коррекция орбиты МКС.

Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18» включились 04:22 по московскому времени и проработали около девяти минут. Средняя высота орбиты МКС достигла 418,1 километра.

Марина Совина
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